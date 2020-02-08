https://static.news.ru/photo/6b2acbf6-4a99-11ea-8a2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: fanmoph/facebook.com

В министерстве здравоохранения Таиланда сообщили, что возросло число раненных при стрельбе, которую устроил военный.

По данным ведомства, 20 человек погибли и 31 получил ранения. В реанимации находятся четыре человека. Кроме того, среди пострадавших есть двое полицейских, передаёт ТАСС.

Трагедия произошла в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. По данным Telegram-канала Mash, военнослужащий подъехал к местному торговому центру, застрелил своего командира, двух сослуживцев, после чего открыл огонь по посетителям.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пользователи Twitter публикуют видео из торгового центра в таиландском городе Накхонратчасима на северо-востоке страны, где военнослужащий открыл стрельбу по гражданским. Как пишет автор ролика, в ТЦ царит паника. В ролике видно, как люди в страхе пытаются выбраться из здания. На другом видео можно заметить подразделение солдат на улице рядом с торговым центром.