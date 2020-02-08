https://static.news.ru/photo/e9b4caf4-4aa2-11ea-aced-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Keren/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов и военные не обнаружили военнослужащего, устроившего стрельбу, во время штурма торгового центра в таиландском городе Накхонратчасима.

Об этом сообщает газета «Кхаосод». По её данным, силовики проверили четыре этажа здания. В ходе операции в ТЦ были найдены несколько посетителей, которые оказались заблокированы в здании во время теракта. Им помогли выйти. Преступника так и не обнаружили.

8 февраля таиландский военнослужащий открыл огонь по гражданским в торговом центре «Терминал 21». Жертвами атаки стали 20 человек, ещё 31 получил ранения. Местные СМИ сообщали, что он взял в заложники 16 посетителей ТЦ и держал их на четвёртом этаже здания.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Таиланде, в городе Накхонратчасима спецназ начал штурм здания торгового центра, в котором военнослужащий удерживает заложников.