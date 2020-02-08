Сотрудники правоохранительных органов и военные не обнаружили военнослужащего, устроившего стрельбу, во время штурма торгового центра в таиландском городе Накхонратчасима.
Об этом
8 февраля таиландский военнослужащий открыл огонь по гражданским в торговом центре «Терминал 21». Жертвами атаки стали 20 человек, ещё 31 получил ранения. Местные СМИ сообщали, что он взял в заложники 16 посетителей ТЦ и держал их на четвёртом этаже здания.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Таиланде, в городе Накхонратчасима спецназ начал штурм здания торгового центра, в котором военнослужащий удерживает заложников.
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