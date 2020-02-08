https://static.news.ru/photo/2c65a2ac-4a98-11ea-a445-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rohan Radheya/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Таиланде, в городе Накхонратчасима спецназ начал штурм здания торгового центра, в котором военнослужащий удерживает заложников.

На данный момент бойцы спецподразделения прошли первый этаж здания. Стрелок, устроивший теракт, предположительно находится на четвёртом этаже, передаёт Telegram-канал Mash.

Преступник, открывший огонь по посетителям торгового центра, в данный момент удерживает 16 заложников. Жертвами его атаки стали 17 человек, ещё 21 получил ранения. При себе у стрелявшего целый арсенал оружия, среди которого винтовки, гранаты, мина и несколько сотен патронов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция в таиландском городе Накхонратчасима попросила телеканалы прекратить прямые трансляции с места теракта у торгового центра «Терминал 21» из-за начала штурма здания.