В Таиланде, в городе Накхонратчасима спецназ начал штурм здания торгового центра, в котором военнослужащий удерживает заложников.
На данный момент бойцы спецподразделения прошли первый этаж здания. Стрелок, устроивший теракт, предположительно находится на четвёртом этаже, передаёт Telegram-канал Mash.
Преступник, открывший огонь по посетителям торгового центра, в данный момент удерживает 16 заложников. Жертвами его атаки стали 17 человек, ещё 21 получил ранения. При себе у стрелявшего целый арсенал оружия, среди которого винтовки, гранаты, мина и несколько сотен патронов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция в таиландском городе Накхонратчасима попросила телеканалы прекратить прямые трансляции с места теракта у торгового центра «Терминал 21» из-за начала штурма здания.
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