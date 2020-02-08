Полиция в таиландском городе Накхонратчасима попросила телеканалы прекратить прямые трансляции с места теракта у торгового центра «Терминал 21», так как скоро начнётся штурм здания.
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Ранее NEWS.ru писал о том, что в таиландском городе Накхонратчасима к зданию торгового центра «Терминал 21» приехала мать устроившего в нём стрельбу солдата. Она попытается уговорить его сдаться. Один из сослуживцев стрелка сообщил, что за его матерью послали сразу же, как только установили личность нападавшего. Женщина живёт в провинции Чайяпхум.
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