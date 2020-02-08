https://static.news.ru/photo/b898ba08-4a97-11ea-aad0-fa163e074e61_660.jpg Торговый центр Terminal 21 Фото: Zhang Keren/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полиция в таиландском городе Накхонратчасима попросила телеканалы прекратить прямые трансляции с места теракта у торгового центра «Терминал 21», так как скоро начнётся штурм здания.

Об этом сообщает телеканал Thai PBS. На данный момент в торговом центре остаётся военнослужащий, устроивший теракт, и 16 заложников. Жертвами его атаки стали 17 человек, ещё 21 получил ранения. При себе у него целый арсенал оружия, среди которого винтовки, пистолеты, гранаты, мина и несколько сотен патронов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в таиландском городе Накхонратчасима к зданию торгового центра «Терминал 21» приехала мать устроившего в нём стрельбу солдата. Она попытается уговорить его сдаться. Один из сослуживцев стрелка сообщил, что за его матерью послали сразу же, как только установили личность нападавшего. Женщина живёт в провинции Чайяпхум.