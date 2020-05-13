Столичная прокуратура начала проверку после обрушения перекрытия в доме

https://static.news.ru/photo/64d9c74e-94f8-11ea-8bfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН«Москва»

Прокуратура начала проверку из-за обрушения перекрытия в жилом доме на шоссе Энтузиастов в Москве.

Утром 13 мая в подъезде дома частично обрушилось перекрытие. Пострадавших нет. Из дома эвакуировали несколько сотен человек.

Во время проверки сотрудники правоохранительных органов оценят действия ответственных лиц управляющей компании по обслуживанию общедомового имущества дома, передаёт ТАСС.

По результатам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер реагирования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что крупное обрушение перекрытий произошло в доме по шоссе Энтузиастов на юго-востоке столицы. ЧП случилось по адресу: шоссе Энтузиастов, дом № 22/18. Там рухнули перекрытия между чердачным помещением и жилым пятым этажом.