Перекрытия обрушились в жилом доме в Москве

Крупное обрушение перекрытий произошло в доме по шоссе Энтузиастов на юго-востоке столицы.
ЧП случилось по адресу: шоссе Энтузиастов, дом № 22/18, рухнули перекрытия между чердачным помещением и жилым пятым этажом. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов, некоторые люди оказались заблокированы в своих квартирах. По предварительным данным никто не пострадал,
Как писал NEWS.ru ранее, в Новой Москве обрушился козырёк подъезда жилого дома. ЧП произошло на улице Сосенский Стан в посёлке Коммунарка.
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