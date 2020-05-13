Перекрытия обрушились в жилом доме в Москве

https://static.news.ru/photo/c6c2fe7a-94cc-11ea-ba19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупное обрушение перекрытий произошло в доме по шоссе Энтузиастов на юго-востоке столицы.

ЧП случилось по адресу: шоссе Энтузиастов, дом № 22/18, рухнули перекрытия между чердачным помещением и жилым пятым этажом. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов, некоторые люди оказались заблокированы в своих квартирах. По предварительным данным никто не пострадал, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на собственные источники в экстренных службах столицы.

Как писал NEWS.ru ранее, в Новой Москве обрушился козырёк подъезда жилого дома. ЧП произошло на улице Сосенский Стан в посёлке Коммунарка.