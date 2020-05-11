Происшествия

В Новой Москве обрушился козырёк подъезда жилого дома

13:49, 11 мая 2020
Фото: Коммунарка и Мосрентген - сидят дома/vk.com

На улице Сосенский Стан жильцы одного из домов не могут выйти на улицу из-за обрушения козырька подъезда. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По адресу Сосенский Стан, дом 1, где располагается жилой дом, произощло обрушение козырька подъезда. Площадь обрушения составила 10 кв. метров. Жильцы не могут выйти на улицу из дома, — сказал собеседник ТАСС.

По словам инсайдера, сейчас спасатели разбирают завалы, а причины происшествия устанавливают специалисты.

Как писал NEWS.ru, ранее человек погиб при обрушении строящейся 11-этажки в Санкт-Петербурге. 

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