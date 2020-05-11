В Новой Москве обрушился козырёк подъезда жилого дома

Фото: Коммунарка и Мосрентген - сидят дома/vk.com

В России в период с 4 по 10 мая потушено 627 лесных пожаров, общая площадь которых составила 119,7 тысяч га.

Об этом сообщили в федеральной Авиалесоохране. По её данным, пожары ликвидированы в 39 российских регионах, передаёт «Интерфакс». За неделю с 4 по 10 мая лесопожарные службы ликвидировали на территории Российской...