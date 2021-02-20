Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении на Норильской фабрике

При обрушении на Норильской обогатительной фабрике пострадали четыре человека, все они госпитализированы. Врачи оценивают состояние всех пациентов как стабильно тяжёлое.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края, трое из получивших ранения были переведены в общие палаты, ещё один рабочий остаётся в реанимации,
Всем оказывается медицинская помощь, пострадавшие находятся под медицинским наблюдением, — подчеркнули в ведомстве.
Обрушение в дробильном цеху Норильской обогатительной фабрики произошло в ночь на 20 февраля. Площадь обрушения составила тысячу квадратных метров. В это время в помещении находились восемь человек. Двое смогли выбраться самостоятельно, ещё четверых вытащили спасатели. Один из пострадавших скончался в больнице. Позже под завалами были обнаружены тела ещё двух работников фабрики.
По факту гибели и травмирования рабочих при обрушении дробильного цеха задержаны четверо руководителей Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика, сообщал NEWS.ru.