Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении на Норильской фабрике

https://static.news.ru/photo/89fab7fc-7406-11eb-a90a-96000091f725_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

При обрушении на Норильской обогатительной фабрике пострадали четыре человека, все они госпитализированы. Врачи оценивают состояние всех пациентов как стабильно тяжёлое.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края, трое из получивших ранения были переведены в общие палаты, ещё один рабочий остаётся в реанимации, пишет ТАСС.

Всем оказывается медицинская помощь, пострадавшие находятся под медицинским наблюдением, — подчеркнули в ведомстве.

Обрушение в дробильном цеху Норильской обогатительной фабрики произошло в ночь на 20 февраля. Площадь обрушения составила тысячу квадратных метров. В это время в помещении находились восемь человек. Двое смогли выбраться самостоятельно, ещё четверых вытащили спасатели. Один из пострадавших скончался в больнице. Позже под завалами были обнаружены тела ещё двух работников фабрики.

По факту гибели и травмирования рабочих при обрушении дробильного цеха задержаны четверо руководителей Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика, сообщал NEWS.ru.