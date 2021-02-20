Четыре человека задержаны в связи с гибелью рабочих в Норильске

По факту гибели и травмирования рабочих при обрушении дробильного цеха задержаны четверо руководителей Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика. Об этом сообщили в пресс-центре главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей», а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», отвечающий за допуск сотрудников к работам, — говорится в сообщении.
Обрушение в дробильном цеху Норильской обогатительной фабрики произошёл накануне ночью. Площадь обрушения составила 1 тысячу квадратных метров. В это время в помещении находились 8 человек. Двое смогли выбраться самостоятельно, ещё четверых вытащили спасатели. Один из пострадавших позже скончался в больнице. Пятеро госпитализированы и находятся в тяжёлом состоянии.
Тела еще двоих рабочих, по данным следователей,