Четыре человека задержаны в связи с гибелью рабочих в Норильске

https://static.news.ru/photo/fceccf4e-73ec-11eb-8faa-96000091f725_660.jpg Фото: РИА Новости

По факту гибели и травмирования рабочих при обрушении дробильного цеха задержаны четверо руководителей Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика. Об этом сообщили в пресс-центре главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер и 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей», а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», отвечающий за допуск сотрудников к работам, — говорится в сообщении.

Обрушение в дробильном цеху Норильской обогатительной фабрики произошёл накануне ночью. Площадь обрушения составила 1 тысячу квадратных метров. В это время в помещении находились 8 человек. Двое смогли выбраться самостоятельно, ещё четверых вытащили спасатели. Один из пострадавших позже скончался в больнице. Пятеро госпитализированы и находятся в тяжёлом состоянии.

Тела еще двоих рабочих, по данным следователей, обнаружили под завалами позднее.