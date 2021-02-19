Обрушение произошло на Норильской обогатительной фабрике

Обрушение произошло в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике. В результате пострадали не менее четырёх человек. Об этом сообщает МЧС.
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В настоящее время разбор завалов и поиск пострадавших продолжается. По предварительным данным, под обвалившимися конструкциями находятся ещё два человека.
К работе привлечены 71 человек и 13 единиц техники.
По предварительным данным, галерея цеха горно-обогатительной фабрики рухнула во время ремонтных работ.
Причины происшествия устанавливаются.