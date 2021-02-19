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Происшествия

Обрушение произошло на Норильской обогатительной фабрике

03:47, 20 февраля 2021
Фото: Фото: РИА Новости

Обрушение произошло в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике. В результате пострадали не менее четырёх человек. Об этом сообщает МЧС.

По информации экстренных служб, самостоятельно из-под завалов смогли выбраться два человека. Еще четырёх извлекли в ходе спасательных работ.

В настоящее время разбор завалов и поиск пострадавших продолжается. По предварительным данным, под обвалившимися конструкциями находятся ещё два человека.

К работе привлечены 71 человек и 13 единиц техники.

По предварительным данным, галерея цеха горно-обогатительной фабрики рухнула во время ремонтных работ.

Причины происшествия устанавливаются.

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