https://static.news.ru/photo/95971840-eb62-11e9-8fd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Задержанный в Крыму по подозрению в подготовке взрыва россиянин, являющийся членом украинской экстремистской организации, — это житель села Орехово Олег Приходько.

Задержан житель села Орехово Сакского района Крыма Олег Приходько, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, в данное время решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Ходатайство следственных органов рассмотрит Киевский районный суд в Симферополе.

Ранее News.ru писал, что ФСБ России задержала в Крыму россиянина, который является членом одной из украинских экстремистских организаций. Мужчина, по данным силовиков, готовился совершить взрыв в одном из административных зданий республики.

Операция была проведена в городе Саки. В гараже задержанного обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, а также бутылки с зажигательной смесью.

Следственное управление УФСБ по региону возбудило уголовное дело по статьям, предусматривающим ответственность за приготовление к теракту и незаконное изготовление взрывных устройств.