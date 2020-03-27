https://static.news.ru/photo/cd7ac24a-7008-11ea-ab25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стали известны подробности трагедии в Санкт-Петербурге, где во время прогулки в детском саду умерла трёхлетняя девочка. Малышка потеряла сознание после того, как её голова застряла между прутьями на детской горке.

Как пишут «Невские новости», воспитанница детсада потеряла сознание от асфиксии, потому что её ноги долго находились без опоры. Сразу после ЧП воспитательница подхватила девочку на руки и отнесла в здание детсада. Девочку пытались реанимировать в медицинском кабинете, однако усилия медиков оказались тщетны.

Причина смерти окончательно не установлена. По данным издания, в день трагедии в группе было всего семь человек. На данный момент ведётся расследование обстоятельств гибели ребёнка.

Как писал NEWS.ru ранее, представитель СУ СК РФ по Республике Коми сообщил, что в детском саду Ухты умер пятилетний ребёнок. По данному факту проводится проверка.