Стали известны подробности трагедии в Санкт-Петербурге, где во время прогулки в детском саду умерла трёхлетняя девочка. Малышка потеряла сознание после того, как её голова застряла между прутьями на детской горке.
Как
Причина смерти окончательно не установлена. По данным издания, в день трагедии в группе было всего семь человек. На данный момент ведётся расследование обстоятельств гибели ребёнка.
Как писал NEWS.ru ранее, представитель СУ СК РФ по Республике Коми сообщил, что в детском саду Ухты умер пятилетний ребёнок. По данному факту проводится проверка.
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