Стала известна причина смерти российских туристов в Албании

Названа предварительная причина гибели четырёх российских туристов в Албании. Как сообщил источник портала Albanian daily News в полиции, смерть наступила в результате отравления хлором.

Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. <...> В пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться, — рассказал ему один из сотрудников гостиницы.

Он предположил, что при произведении работ было использовано слишком много хлора, что и привело в итоге к летальному исходу. На данный момент отравление хлором — основная версия в расследовании, уточняется в материале, подчеркнул он.

Четверых россиян нашли мёртвыми в сауне одного из отелей албанского округа Кавайя вечером 15 октября. Полиция установила, что погибшие являются членами одной семьи, их возраст составляет от 31 до 60 лет.

Первоначально предполагалось, что россияне умерли от удушья. Однако эта версия не подтвердилась. При проверке места происшествия не было обнаружено каких-либо веществ, способных вызвать асфиксию.

Следствие ранее выдвинуло версию о том, что туристы могли быть убиты.