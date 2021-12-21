Стала известна предварительная причина ДТП с главой Кузбасса

Сложные метеоусловия, предварительно, послужили причиной аварии с участием губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, пишут «Известия» со ссылкой на источник. Инцидент произошёл 21 декабря около пяти утра по московскому времени на трассе Кемерово — Новокузнецк, когда глава региона направлялся на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная».

По данным собеседника газеты, в результате аварии никто не погиб. Пострадали три человека, они получили медицинскую помощь. Губернатор не пострадал и продолжил путь в одном из автомобилей кортежа.

Очевидцы автоаварии указывают на значительное превышение скорости кортежем губернатора, пишет Telegram-канал Readovka. Они также отмечают, что после столкновения с машины главы региона оперативно сняли номера.

Вчера ездил в Киселёвск и обратно, дороги, так сказать, нет, на подъезде к Кемерово, где ограничение скорости 110, кортеж промчался не менее 140км/ч, — сказал один из очевидцев.

О том, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв попал в аварию на служебном автомобиле по пути на встречу с родственниками погибших горняков на шахте «Листвяжная», стало известно накануне. Инцидент произошёл на трассе Кемерово — Новокузнецк. На кадрах с места происшествия видно, что участниками ДТП стали как минимум легковой автомобиль губернатора, два большегруза и внедорожник.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» произошёл 25 ноября 2021 года. В результате погибли 46 шахтёров и пять горноспасателей. Центральный райсуд Кемерово арестовал до 25 января 2022 года директора шахты Сергея Махракова. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности.