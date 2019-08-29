https://static.news.ru/photo/165f0d7e-ca53-11e9-b0cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Конфликт между двумя водителями грузовиков в Магаданской области закончился убийством.

По данным регионального управления СКР, инцидент произошёл 29 августа на седьмом километре трассы «Палатка-Кулу-Нексикан». Ссора произошла после того, как шофёры отказались уступать друг другу дорогу.

В ходе конфликта один из его участников выстрелил в своего оппонента из ружья, который скончался на месте от полученного ранения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали стрелка. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, передаёт « Свободная пресса ».

Как писал News.ru, ставропольский таксист напал на женщину с кулаками из-за того, что она заплатила за проезд привычную цену в 23 рубля и была не в курсе, что именно в этой маршрутке проезд стоит 26 рублей.