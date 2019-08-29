Конфликт между двумя водителями грузовиков в Магаданской области закончился убийством.
По данным регионального управления СКР, инцидент произошёл 29 августа на седьмом километре трассы «Палатка-Кулу-Нексикан». Ссора произошла после того, как шофёры отказались уступать друг другу дорогу.
В ходе конфликта один из его участников выстрелил в своего оппонента из ружья, который скончался на месте от полученного ранения.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали стрелка. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, передаёт «
Как писал News.ru, ставропольский таксист напал на женщину с кулаками из-за того, что она заплатила за проезд привычную цену в 23 рубля и была не в курсе, что именно в этой маршрутке проезд стоит 26 рублей.