Спасатели отложили поиски упавшей с моста в реку россиянки в Абхазии

https://static.news.ru/photo/e7ee5202-c72a-11eb-9d64-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Спасатели ищут российскую туристку, упавшую с моста в реку в районе Гегского водопада в Абхазии. Происшествие случилось выше озера Рица, 24-летняя девушка отдыхала в Сочи, а в Абхазию приехала на экскурсию, сообщает РЕН ТВ.

В течение светового дня были тщательно обследованы русла рек Гега и Бзыбь и их притоки. Россиянку пока найти не удалось. На мосту, с которого упала девушка, не было оградительных перил. Россиянку вместе со спасателями ищут сотрудники Рицинского национального реликтового парка.

На данный момент поиски отложены до утра. Известно, что уровень воды в реках сейчас довольно высокий, а течение бурное из-за сильных дождей, которые идут высоко в горах. Поиски россиянки продолжатся с рассветом.

Как сообщалось ранее, российская туристка, которая побывала в Абхазии, объяснила, почему людям с «большим кошельком» не стоит туда ездить. В своей колонке на платформе «Яндекс.Дзен» девушка отметила, что в стране очень плохая инфраструктура, разруха и гуляющие по деревням коровы — это всё приводит в ужас многих туристов.