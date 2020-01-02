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Жительница Санкт-Петербурга рассказала, как на неё упал горящий мужчина. В момент ЧП она несла с собой кота.

По словам женщины, всё произошло очень быстро, передаёт РЕН ТВ. Я даже испугаться не успела, я больше переживала за кота, потому что кота несла в руках. Встала, а тут скорая...