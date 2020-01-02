Сотрудники МЧС обнаружили тело третьего погибшего при пожаре в многоквартирном особняке в Астрахани. Об этом сообщили в местном главке министерства.
В настоящий момент пол и личность погибшего не установлены. Спасатели работают над получением информации,
Как ранее писал NEWS.ru, горевшее здание является памятником архитектуры. Оно построено из кирпича, но перекрытия в нём деревянные. Площадь пожара составляла 800 квадратных метров. В его тушении были задействованы 58 человек и 20 единиц техники.
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