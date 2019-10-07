https://static.news.ru/photo/47807c50-e932-11e9-bd86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Неизвестные злоумышленники напали на пациентов травмпункта в Стерлитамаке. По данным очевидцев, один из нападавших является действующим сотрудником Отдела собственной безопасности МВД по Республике Башкирии.

Конфликт начался в ночь с 5 на 6 октября в ночном клубе «Большой». Оттуда в учреждение доставили двух мужчин с травмами. Их оппоненты, судя по всему, проследили за ними и ворвались в травмпункт.

Медики смогли затащить одного из пострадавших в операционную и закрыться там, однако преступники сломали дверь и атаковали врачей и санитаров. Сотрудникам учреждения удалось вызвать наряд полиции, но драка продолжилась, несмотря на присутствие стражей порядка.

В настоящее время, по словам очевидцев, полиция пытается замести следы инцидента. В частности, силовики отмыли кровь со стен травмпункта, а также начали оказывать давление на медперсонал.

В МВД Башкирии заявили, что по факту драки проводится служебная проверка, передаёт « Независимая уральская газета ».

Ранее News.ru писал, что уголовное дело завели на сотрудников полиции в Ульяновске, которые избили 32-летнего местного жителя Артёма Панфилова и его семилетнюю дочь. Мужчина пришёл с ребёнком в районный отдел МВД, чтобы написать заявление о краже.