Уголовное дело завели на сотрудников полиции в Ульяновска, которые избили 32-летнего местного жителя Артёма Панфилова и его семилетнюю дочь. Мужчина пришёл с ребёнком в районный отдел МВД, чтобы написать заявление о краже.
Как сообщил сам пострадавший от рук силовиков, дело заведено по статье УК «Превышение должностных полномочий с применением насилия», пишет «
Артём Панфилов обратился в отдел полиции в Железнодорожном районе Ульяновска, чтобы написать заявление о краже с его дачного участка сруба и стройматериалов. Сотрудник полиции завёл его с малолетней дочерью в кабинет и стал кричать, заявляя, что якобы заявитель «сам украл у себя имущество».
После этого сотрудник МВД, имени которого Панфилов не запомнил, вывел из кабинета ребёнка, а его три раза ударил в грудь и два раза по голове.
Затем местный житель попытался покинуть отдел с дочерью, но, как предполагает Панфилов, силовик подумал, что их разговор может быть записан на телефон, и, предупредив своих коллег, попытался отобрать мобильник.
Я попытался опять уйти. Но в этот момент за руку хватают дочь. Аня кричит от страха и боли. Кричу и я о помощи. Чудовищная картина. Мне закрывают руками рот и делают удушающий приём. Выхватывают пакет из моих рук. Там был еще один телефон моей дочери, — сообщил изданию потерпевший.
По мнению Артёма Панфилова, записей полицейские не обнаружили, и дали им уйти из отдела.
После случившегося мужчина и его дочь отправились в травмпункт, где зафиксировали следы избиений. СК признал Панфилова потерпевшим.
Как писал News.ru, ранее две жительницы подмосковной Ивантеевки обвинили начальника отдела полиции в избиении. Женщины пришли в отделение, чтобы получить информацию по их заявлению об избиении ребёнка в школе. Однако в результате сами стали жертвами нападения.
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