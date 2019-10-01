https://static.news.ru/photo/e21060ba-9e9a-11e9-8b0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Две жительницы подмосковной Ивантеевки обвинили начальника отдела полиции в избиении. Женщины пришли в отделение, чтобы получить информацию по их заявлению об избиении ребёнка в школе. Однако в результате сами стали жертвами нападения.

Конфликт начался из-за видеосъёмки, которую отказывались прекращать посетительницы, сообщает «Комитет против пыток».

[Начальник отделения] приказал всем остальным сотрудникам в полицейской форме снять с себя номерные значки. После этого схватил меня правой рукой за горло и с помощью примерно пятерых сотрудников потащил в ту часть коридора отдела полиции, где нет видеонаблюдения, — приводит « Ридус » слова одной из пострадавших.

Женщины утверждают, что их продолжили бить на улице, в машине скорой помощи и в больнице. На следующий день их отвезли в следственный отдел, где одна из потерпевших узнала, что против неё возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия к представителю власти».

В тот же день жительницы Ивантеевки обратились в больницу, где у них зафиксировали множественные ушибы лица, обоих плеч и предплечий, а у одной из женщин к тому же — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

С этими меддокументами они пошли в Следственный комитет.

Ранее News.ru писал, что СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц ИК № 9 в Соликамске. Там заключённые избили и изнасиловали сокамерника. По некоторым данным, это произошло потому, что пострадавший отказывался платить взятки оперативникам и подписывать явки с повинными за преступления, которые не совершал.