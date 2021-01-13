Сотрудники полиции и ФСБ предотвратили групповой суицид школьниц

https://static.news.ru/photo/d8ec5a2e-5650-11eb-bcf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии совместными усилиями предотвратили попытку самоубийства трёх школьниц в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошёл 13 января. Мать одной из девочек обратилась в полицию, сообщив, что дочь не вернулась из школы. В ходе поисков школьница и две её подруги были обнаружены в километре от дома в заброшенном здании. У всех троих имелись явные признаки сильного недомогания, а вокруг были разбросаны упаковки от лекарств.

Сотрудники правоохранительных органов вызвали на место происшествия медиков. Школьницы были госпитализированы в тяжёлом состоянии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мать одной из девочек рассказала полицейским, что заметила странности в поведении дочери в период новогодних каникул. По её словам, дочь постоянно рассылала кому-то сообщения с телефона. В ходе проверки было установлено, что школьники создали так называемую группу смерти в одном из мессенджеров и активно обсуждали способы суицида. СКР возбудил уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Новосибирска покончил с собой в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Трансляцию он анонсировал заранее. Известно, что за две недели до смерти он публиковал на своей странице стихи, которые многим его подписчикам показались прощанием.