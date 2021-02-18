Сотрудники ФСБ задержали террористов в 10 регионах РФ

https://static.news.ru/photo/3ca4b7d6-71c8-11eb-8976-96000091f725_660.jpg Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Оперативники Федеральной службы безопасности при сотрудничестве с МВД и Росгвардией провели задержания членов запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир» в 10 регионах страны.

Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России в рамках проведённой специальной операции в Республике Крым, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском, Краснодарском краях, республиках Башкортостан и Дагестан, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях задержаны члены международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ РФ.

В отношении семерых задержанных возбуждены уголовные дела за участие в террористических организациях.

Подозреваемые обвиняются в том, что вербовали российских мусульман в ряды боевиков группировки, распространяли экстремистские материалы и идеологию, в том числе в Интернете, призывали к нетерпимости и насилию в отношении представителей других религиозных конфессий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские спецслужбы в Воронеже задержали несколько человек, связанных с украинской неонацистской группировкой «МКУ». При обыске у подозреваемых были изъяты холодное оружие, запрещённая символика и экстремистская литература.