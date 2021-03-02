Смоленский чиновник отправится в тюрьму из-за взятки в виде планшета

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Экс-начальник департамента образования и науки Смоленской области заключил государственные контракты на 12,8 млн рублей с фирмой своего знакомого. За это он получил в виде взятки планшетный компьютер. Суд приговорил бывшего чиновника к пяти годам колонии за превышение должностных полномочий.

В Смоленской области вынесен приговор в отношении бывшего начальника департамента по образованию и науке, обвиняемого в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 750 тысяч рублей, — сообщает прокуратура региона.

Кроме планшета фирмы Lenovo экс-чиновник получил взятки в размере 25 и 30 тысяч рублей за заключение государственных контрактов. Уголовное дело расследовалось региональным управлением ФСБ.

Ранее бывший начальник Дзержинского райотдела полиции Новосибирска получал взятки бизнес-ланчами из кафе. Силовик оказывал покровительство двум братьям, которые владели несколькими кафе. Он игнорировал тот факт, что павильоны занимают большую площадь, чем бизнесмены арендуют у города. За это теперь уже бывшего полицейского кормили обедами. За три года он наел на 55 тысяч рублей. Мужчина предпочитал хинкали и салат из огурцов.

Как писал NEWS.ru, в Воронеже сотрудников ГИБДД задержали по подозрению во взятках. Они обещали подчинённым «покровительство и попустительство по службе». Уголовное дело было возбуждено о получении взятки группой лиц по предварительному сговору.