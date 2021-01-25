СМИ: в Кабуле взорвали машину итальянских дипломатов

https://static.news.ru/photo/adbabb82-5eef-11eb-bd51-fa163e074e61_660.jpg Фото: qadir_sediqi/twitter.com

Один человек пострадал при взрыве бронированного автомобиля посольства Италии в Кабуле.

О происшествии источник в афганских силовых структурах сообщил телеканалу Tolo News. Речь идёт о машине, на которой сотрудников доставляют в посольство. По данным собеседника телеканала, теракт исполнен с помощью самодельного взрывного устройства приблизительно в 07:30 по местному времени. Единственный пострадавший получил лёгкие ранения. Взрыв повредил проезжавший рядом автомобиль Министерства экономики Афганистана.

Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.

Согласно приведённым телеканалом данным, за последние 100 дней в столице Афганистана отмечено 177 происшествий в сфере безопасности, включая взрывы самодельных бомб. Жертвами инцидентов стали 177 человек, 360 местных жителей получили ранения различной степени тяжести.

17 января в результате стрельбы в Кабуле были убиты две женщины-судьи, сообщил NEWS.ru. Огонь по ним открыли неизвестные на мотоциклах. Незадолго до этого взрывы в столице и Баглане унесли жизни трёх полицейских.