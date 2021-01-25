СМИ: в Кабуле взорвали машину итальянских дипломатов

Один человек пострадал при взрыве бронированного автомобиля посольства Италии в Кабуле.
О происшествии источник в афганских силовых структурах
Ответственность за атаку пока никто на себя не взял.
Согласно приведённым телеканалом данным, за последние 100 дней в столице Афганистана отмечено 177 происшествий в сфере безопасности, включая взрывы самодельных бомб. Жертвами инцидентов стали 177 человек, 360 местных жителей получили ранения различной степени тяжести.
17 января в результате стрельбы в Кабуле были убиты две женщины-судьи, сообщил NEWS.ru. Огонь по ним открыли неизвестные на мотоциклах. Незадолго до этого взрывы в столице и Баглане унесли жизни трёх полицейских.