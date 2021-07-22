СМИ: у метро «Сокольники» в Москве неизвестный устроил стрельбу

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В воинской части в подмосковной Коломне погиб военнослужащий-контрактник. Предполагается, что он совершил самоубийство. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Солдат 21 июля отправился в караул. Спустя некоторое время старший по караулу во время обхода обнаружил его тело. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. По данным телеканала РЕН ТВ, погибшего звали...