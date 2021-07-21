«Казанского стрелка» перевели в психбольницу

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Обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе Ильназа Галявиева перевели на лечение в психиатрическую больницу. Об этом журналистам РИА Новости рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

По его словам, учреждение находится в московском СИЗО № 2 «Бутырка».

Согласно нашей информации, его уже перевели в психиатрическую больницу в СИЗО-2 после проведения экспертизы, — рассказал представитель комиссии.

Ранее доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ Леонид Головко заявил, что если экспертиза установит для Галявиева принудительное лечение, он может освободиться уже через полгода или год-два.

21 июля «Газета ОНК» сообщила, что экспертиза института Сербского признала невменяемым 17-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии в Казани. При этом в Следственном комитете РФ заявили, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемого ещё не закончилась.

Нападение на гимназию № 175 в столице Татарстана было совершено 11 мая. В результате атаки погибли девять человек, 24 получили ранения.