СМИ: стрельбу по людям в ТЦ в Висконсине открыл подросток

Стрельбу в торговом центре города Вауватоса в Висконсине устроил 15-летний подросток. Юноша латиноамериканского происхождения на данный момент задержан.
Огнестрельное оружие нашли при подростке на месте задержания. Полиция отмечает, что это не было случайностью, это была разборка между двумя группировками,
В результате пострадали невинные люди, случайно оказавшиеся на месте происшествия, это четыре человека, жизни которых сейчас ничто не угрожает. Полицейские отмечают, что специально не публикуют фото юноши, дабы избежать компрометации расследования и «возможного уничтожения улик».
Ранее NEWS.ru сообщал, что восемь человек, включая ребёнка, пострадали при стрельбе в торговом центре в Вауватосе в штате Висконсин в США. Российское посольство выясняет, есть ли среди пострадавших граждане РФ.