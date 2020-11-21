СМИ: стрельбу по людям в ТЦ в Висконсине открыл подросток

https://static.news.ru/photo/a942a0b4-2d31-11eb-840b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Emily Molli/Xinhua/Global Look Press

Стрельбу в торговом центре города Вауватоса в Висконсине устроил 15-летний подросток. Юноша латиноамериканского происхождения на данный момент задержан.

Огнестрельное оружие нашли при подростке на месте задержания. Полиция отмечает, что это не было случайностью, это была разборка между двумя группировками, сообщает телеканал FOX 6 Now.

В результате пострадали невинные люди, случайно оказавшиеся на месте происшествия, это четыре человека, жизни которых сейчас ничто не угрожает. Полицейские отмечают, что специально не публикуют фото юноши, дабы избежать компрометации расследования и «возможного уничтожения улик».

Ранее NEWS.ru сообщал, что восемь человек, включая ребёнка, пострадали при стрельбе в торговом центре в Вауватосе в штате Висконсин в США. Российское посольство выясняет, есть ли среди пострадавших граждане РФ.