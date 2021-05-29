СМИ сообщили о смерти раненного сотрудником ДПС мужчины

https://static.news.ru/photo/7ac8d02c-c0a3-11eb-b0be-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Раненный сотрудником ДПС при задержании под Новосибирском мужчина скончался. Врачам не удалось его спасти, передаёт «Сиб.фм» со ссылкой на собственный источник, близкий к ситуации.

Уточняется, что погибшему было 19 лет.

Врачи молчали, только что сказали. Погиб в пять вечера, — сказал собеседник издания.

Инцидент произошёл вечером 28 мая в Мошковском районе, когда экипаж ДПС преследовал автомобиль, водитель которого не реагировал на требования полицейских об остановке. Позже, в процессе задержания, молодой человек оказал сопротивление. В ходе потасовки правоохранитель выстрелил из табельного оружия. Водитель получил ранение в голову и был госпитализирован.

В региональном главке МВД утверждают, что полицейский выстрелил случайно. Тем не менее региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении сотрудника ДПС по двум статьям Уголовного кодекса — о превышении служебных полномочий и о причинении тяжкого вреда по неосторожности.