СМИ сообщили, что машина врезалась в ворота резиденции Ангелы Меркель

https://static.news.ru/photo/fbc82f88-2f03-11eb-b2dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Gora via www.imago-image/Global Look Press

В среду, 25 ноября, в ворота ограждения Ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель врезался автомобиль. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на слова очевидца происшествия.

Резиденция канцлера находится на территории столицы ФРГ — города Берлина. По имеющимся сведениям, в ворота ограждения Ведомства в среду врезался автомобиль. Сообщение от очевидца передаёт Reuters.

Подробности аварии в настоящее время отсутствуют. Единственная известная деталь состоит в том, что на машине, врезавшейся в ворота, написано «Проклятые убийцы стариков и детей», сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, 25 ноября на территории Санкт-Петербурга автомобиль генконсульства Литвы сбил женщину. Наезд на человека машиной представителей республики произошёл на Зверинской улице в районе пешеходного перехода. Об этом журналистам сообщил информированный источник в силовых структурах.

Официальное подтверждение деталей ЧП на данный момент отсутствует.