Машина генконсульства Литвы сбила женщину в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/6592768c-2efd-11eb-94c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среду, 25 ноября, на территории Санкт-Петербурга автомобиль генконсульства Литвы сбил женщину. Наезд на человека машиной представителей республики произошёл на Зверинской улице в районе пешеходного перехода. Об этом журналистам сообщил информированный источник в силовых структурах.

Официальное подтверждение деталей ЧП на данный момент отсутствует. Однако, исходя из предоставленной источником информации, женщину в городе на Неве сбила именно машина консульства Литвы. ЧП произошло на пересечении Кронверкского проспекта и Зверинской улицы. Подробности происшествия не приводятся.

Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, — сообщает РИА Новости, ссылаясь на сведения местных СМИ.

Как ранее передавал NEWS.ru, на северо-западе Москвы в районе станции метро «Октябрьское поле» в результате ДТП автомобиль вылетел с проезжей части на тротуар и сбил троих пешеходов.

Один из пострадавших скончался.