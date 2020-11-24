16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

В Москве автомобиль сбил троих пешеходов на тротуаре, один человек погиб

14:16, 24 ноября 2020 96
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На северо-западе Москвы в районе станции метро «Октябрьское поле» в результате ДТП автомобиль вылетел с проезжей части на тротуар и сбил троих пешеходов.

Один из пострадавших скончался.

На улице Маршала Бирюзова произошло столкновение двух автомашин, после этого одна из машин сбила трёх пешеходов, один погиб, двое пострадали, — сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе ГУМВД.

Отмечается, что среди пострадавших есть ребёнок. О степени тяжести полученных травм информации нет.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иркутской области в аварии с участием автобуса пострадали десять человек. ДТП произошло в городе Усть-Илимске. Там перевернулся автобус, перевозящий рабочих теплоснабжающего предприятия. Авария произошла после того, как водитель не справился с управлением.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео