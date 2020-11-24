В Москве автомобиль сбил троих пешеходов на тротуаре, один человек погиб

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В Колпинском районе Санкт-Петербурга вооружённый местный житель закрылся в квартире вместе с детьми и угрожает им убийством. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, мужчина забаррикадировался в квартире с детьми и угрожает им, — рассказал собеседник ТАСС. По словам инсайдера, в квартире заперты шесть детей, а мужчина, который их удерживает, сильно...