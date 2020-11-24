В Москве автомобиль сбил троих пешеходов на тротуаре, один человек погиб

https://static.news.ru/photo/061c5e58-2e48-11eb-aa5e-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
На северо-западе Москвы в районе станции метро «Октябрьское поле» в результате ДТП автомобиль вылетел с проезжей части на тротуар и сбил троих пешеходов.
Один из пострадавших скончался.
На улице Маршала Бирюзова произошло столкновение двух автомашин, после этого одна из машин сбила трёх пешеходов, один погиб, двое пострадали, — сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе ГУМВД.
Отмечается, что среди пострадавших есть ребёнок. О степени тяжести полученных травм информации нет.
Ранее NEWS.ru писал, что в Иркутской области в аварии с участием автобуса пострадали десять человек. ДТП произошло в городе Усть-Илимске. Там перевернулся автобус, перевозящий рабочих теплоснабжающего предприятия. Авария произошла после того, как водитель не справился с управлением.