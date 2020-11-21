В аварии под Иркутском пострадали десять человек

https://static.news.ru/photo/922d77b6-2d57-11eb-b8a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром в понедельник, 23 ноября, на территории Иркутской области произошло ДТП с автобусом, в результате которого пострадали десять человек. Об этом журналистам сообщили представители регионального Министерства здравоохранения.

ДТП произошло в городе Усть-Илимске. Там перевернулся автобус, перевозящий рабочих теплоснабжающего предприятия. Авария произошла после того, как водитель не справился с управлением. Автобус сначала съехал на обочину, а потом перевернулся. В общей сложности в салоне находились 22 человека.

Ранее в СМИ появились сведения от областного ГУ МВД, согласно которым в аварии пострадали пятеро. Прокуратура заявляла о шести пассажирах, получивших повреждения. Однако позднее выяснилось, что число пострадавших возросло до десяти. Трёх человек доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Всего пострадали десять человек. Они были доставлены в больницу. Трое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, семеро отправлены на амбулаторное лечение, — цитирует ТАСС сообщение от Минздрава.

Как ранее передавал NEWS.ru, пассажирский междугородный автобус Neoplan, следовавший из Владикавказа в Москву, загорелся на полпути к пункту назначения. Инцидент произошёл в Ростовской области.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, пожар начался в 05:20 в Октябрьском районе на 1025-м километре трассы М-4 «Дон». Водители увидели его, когда автобус находился в движении.