СМИ сняли криминалистов, работающих в «Магните» после арбузов

Телеканал РЕН ТВ снял криминалистов, которые работают в опечатанном магазине «Магнит» на улице Совхозной в Москве. Именно там купила арбуз и после травилась им семья, сообщает телеканал.

Криминалисты проверяют стеллаж, где находились арбузы, также проводят взятие смывов с поверхностей. Магазин был опечатан вечером 10 сентября. Именно там был куплен арбуз, которым, предположительно, отравились 61-летняя бабушка и 15-летняя внучка.

Позднее были госпитализированы соседи погибших. Всего же за минувшие сутки в больницу с отравлением попали 10 человек. Одни попали а реанимацию, другие находятся в стационаре с кишечной инфекцией.

Ранее сообщалось, что врач-токсиколог Евгений Тимаков заявил, что массовое отравление москвичей арбузами было с большей вероятностью вызвано химикатами, которыми мог быть обработан плод.