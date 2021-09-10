СМИ сняли криминалистов, работающих в «Магните» после арбузов

Телеканал РЕН ТВ снял криминалистов, которые работают в опечатанном магазине «Магнит» на улице Совхозной в Москве. Именно там купила арбуз и после травилась им семья, сообщает телеканал.
Криминалисты
Позднее были госпитализированы соседи погибших. Всего же за минувшие сутки в больницу с отравлением попали 10 человек. Одни попали а реанимацию, другие находятся в стационаре с кишечной инфекцией.
Ранее сообщалось, что врач-токсиколог Евгений Тимаков заявил, что массовое отравление москвичей арбузами было с большей вероятностью вызвано химикатами, которыми мог быть обработан плод.