https://static.news.ru/photo/80bbc448-53f9-11ea-9dc5-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция заинтересовалась людьми, отправляющие пожертвования оппозиционеру Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом заявили его сторонники в нескольких штабах.

Издание Znak.com сообщает, что двух волонтёров новосибирского штаба вызвали на допрос, при этом им не прислали никаких повесток. Сотрудница штаба Елена Носковец подчеркнула, что не знает какие вопросы появились у следователей.

Мы сказали им (волонтёрам — прим. NEWS.ru), чтобы без повестки никуда не ходили, а при каких-то сомнениях пользовались 51 статьей Конституции, — заявила Носковец.

Она подчеркнула, что никакого криминала в переводе средств нет. Вопросы у следователей возникли также к активистам в Омске и Санкт-Петербурге.

NEWS.ru cсообщал, что ФБК включили в список иноагентов 9 октября 2019 года из-за финансирования из-за рубежа. Алексей Навальный заявил, что организация не получала деньги из-за границы. На сайте Министерства юстиции сообщается, что ФБК финансировала компания Star-Doors.Com LLC из США и гражданин Испании Роберто Фабио Монда Карденаса.