Полиция заинтересовалась людьми, отправляющие пожертвования оппозиционеру Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом заявили его сторонники в нескольких штабах.
Издание Znak.com сообщает, что двух волонтёров новосибирского штаба
Мы сказали им (волонтёрам — прим. NEWS.ru), чтобы без повестки никуда не ходили, а при каких-то сомнениях пользовались 51 статьей Конституции, — заявила Носковец.
Она подчеркнула, что никакого криминала в переводе средств нет. Вопросы у следователей возникли также к активистам в Омске и Санкт-Петербурге.
NEWS.ru cсообщал, что ФБК включили в список иноагентов 9 октября 2019 года из-за финансирования из-за рубежа. Алексей Навальный заявил, что организация не получала деньги из-за границы. На сайте Министерства юстиции сообщается, что ФБК финансировала компания Star-Doors.Com LLC из США и гражданин Испании Роберто Фабио Монда Карденаса.
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