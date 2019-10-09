https://static.news.ru/photo/45292d0a-ea93-11e9-95a7-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/News.ru

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный рассказал, что организация никогда не получала иностранного финансирования.

По его словам, ФБК финансируется напрямую пожертвованиями граждан России.

Действия Минюста абсолютно незаконны и, очевидно, по прямому приказу Путина, — написал он в Twitter .

Ну это уже совсем. Только что Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. ФБК никогда не получал ни копейки иностранных денег. Все деньги ФБК - ваши пожертвования (граждан РФ). Действия Минюста абсолютно незаконны и, очевидно, по прямому приказу Путина. — Alexey Navalny (@navalny) 9 октября 2019 г.

Директор фонда Иван Жданов также заявил, что сотрудники организации никогда не получали финансов из зарубежных стран. Кроме того, отчёты о её деятельности регулярно сдаются в Министерство юстиции.

Понятно, что многомиллионные иски, возбуждённые уголовные дела «об отмывании триллиарда рублей», о неудалении фильма «Он Вам не Димон», внесение в список иностранных агентов — всё это попытки задушить ФБК, заставить нас прекратить выпускать свои расследования. Мы их достали, и это замечательно. Значит, что мы всё правильно делаем, — подчеркнул он в Facebook .

Руководитель ФБК добавил, что Минюст не присылал никаких уведомлений о включении в какие-либо списки и ограничился пресс-релизом, не подтверждённым документами и основаниями. После получения необходимых бумаг юристы приступят к их обжалованию, заключил он.

Ранее News.ru писал, что Минюст сообщил о включении ФБК в список иностранных агентов. Факт соответствия фонда признакам некоммерческой организации якобы был установлен в ходе проведённого ведомством контроля.