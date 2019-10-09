https://static.news.ru/photo/45292d0a-ea93-11e9-95a7-fa163e074e61_660.jpgАлексей НавальныйФото: Сергей Булкин/News.ru
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный рассказал, что организация никогда не получала иностранного финансирования.
По его словам, ФБК финансируется напрямую пожертвованиями граждан России.
Действия Минюста абсолютно незаконны и, очевидно, по прямому приказу Путина, — написал он в Twitter.
Ну это уже совсем. Только что Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов. ФБК никогда не получал ни копейки иностранных денег. Все деньги ФБК - ваши пожертвования (граждан РФ). Действия Минюста абсолютно незаконны и, очевидно, по прямому приказу Путина.
Директор фонда Иван Жданов также заявил, что сотрудники организации никогда не получали финансов из зарубежных стран. Кроме того, отчёты о её деятельности регулярно сдаются в Министерство юстиции.
Понятно, что многомиллионные иски, возбуждённые уголовные дела «об отмывании триллиарда рублей», о неудалении фильма «Он Вам не Димон», внесение в список иностранных агентов — всё это попытки задушить ФБК, заставить нас прекратить выпускать свои расследования. Мы их достали, и это замечательно. Значит, что мы всё правильно делаем, — подчеркнул он в Facebook.
Руководитель ФБК добавил, что Минюст не присылал никаких уведомлений о включении в какие-либо списки и ограничился пресс-релизом, не подтверждённым документами и основаниями. После получения необходимых бумаг юристы приступят к их обжалованию, заключил он.
Ранее News.ru писал, что Минюст сообщил о включении ФБК в список иностранных агентов. Факт соответствия фонда признакам некоммерческой организации якобы был установлен в ходе проведённого ведомством контроля.