https://static.news.ru/photo/5c35f964-ea76-11e9-9917-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Минюст РФ включил Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, в список иностранных агентов.

Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за её деятельностью, — сообщается на сайте министерства.

3 августа Следственный комитет сообщил об отмывании денег сотрудниками фонда. По версии следствия, схема преступления выглядела следующим образом. Сотрудники ФБК получали средства в иностранной валюте от третьих лиц, зная при этом, что они достались им преступным путём. Речь идёт о пожертвованиях, которые поступали на счета организации от частных лиц.

В рамках расследования были арестованы счета ФБК, а также счета нескольких физических и юридических лиц, кроме того, прошли обыски у сотрудников фонда по всей стране, писал News.ru.