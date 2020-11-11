СМИ: расстрелявший сослуживцев заранее спланировал убийство

https://static.news.ru/photo/a576f068-243d-11eb-af71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

20-летний солдат срочной службы Антон Макаров, который подозревается в тройном убийстве, заранее планировал расстрел своих сослуживцев и ждал подходящего момента. Об этом заявил источник в правоохранительных органах.

Мотивом к совершению убийств могла стать месть или обида, но следователи рассматривают и другие версии.

Необходимо ещё дождаться результатов психолого-психиатрической экспертизы и окончания следствия, — заявил собеседник журналистам ТАСС.

Макаров проходил службу в 47-м отдельном смешанном авиаполку войсковой части 45117, дислоцированном на аэродроме Балтимор в Воронежской области. Утром 9 ноября он напал с топором на майора, который приехал с проверкой суточного наряда. Макаров отобрал у него табельный пистолет, а затем убил военного. В спальном помещении солдат расстрелял спящего рядового, а затем убил ефрейтора, которого использовал как живой щит. После этого Макаров покинул военную часть.

Позже он напал на рыбака в Рамонском районе Воронежской области и, угрожая пистолетом, угнал у него автомобиль. Мужчине пришлось бежать до расположенного неподалёку офиса, чтобы сообщить в полицию. После этого преступника удалось задержать.

Воронежский гарнизонный военный суд арестовал подозреваемого в убийстве на два месяца, до 8 января 2021 года. Его адвокат просил поместить подзащитного под домашний арест по месту проживания бабушки и дедушки в Орле, писал NEWS.ru.