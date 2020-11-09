Задержание подозреваемого в убийствах солдата-срочника попало на видео

https://static.news.ru/photo/c9dccc90-2292-11eb-ae6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержание солдата-срочника Антона Макарова, расстрелявшего сослуживцев на военном аэродроме в Воронежской области, попало на видеозапись.

Автомобиль Макаров угнал у мужчины, рыбачившего в это время в Рамонском районе Воронежской области. Угрожая пистолетом, он отобрал у него ключи, после чего скрылся. Потерпевший сообщил об инциденте в полицию, для чего ему пришлось бежать до расположенного неподалёку офиса. После этого преступника удалось задержать, передаёт портал Life.

Ранее стало известно, что 20-летний солдат Антон Макаров, служивший в 47-м отдельном смешанном авиаполку войсковой части 45117, дислоцированном на аэродроме Балтимор в Воронежской области, напал с топором на дежурного по полку майора, который прибыл с проверкой суточного наряда. Срочник отобрал у офицера табельный пистолет ПМ с 16 патронами, из которого застрелил его, а затем подбежавшего к нему водителя и ещё одного военнослужащего.

После этого Макаров скрылся, однако в скором времени он был задержан правоохранительными органами. В отношении военнослужащего возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение оружия).

На трагедию в Воронежской области отреагировал глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что преступность в вооружённых силах нуждается в профилактике.