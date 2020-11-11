Подозреваемый в расстреле сослуживцев срочник арестован на два месяца

https://static.news.ru/photo/19669500-242a-11eb-b607-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Воронежский гарнизонный суд арестовал на два месяца Антона Макарова, которого подозревают в расстреле сослуживцев. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд избрал подозреваемому Макарову А. М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 8 января 2021 года включительно, — сказали в суде ТАСС.

Там также отметили, что солдат-срочник во время расстрела прикрывался одним из сослуживцев.

20-летний Антон Макаров, служивший в 47-м отдельном смешанном авиаполку войсковой части 45117, дислоцированном на аэродроме Балтимор, напал с топором на дежурного по полку майора, который прибыл с проверкой суточного наряда. Солдат отобрал у офицера табельный пистолет ПМ с 16 патронами, из которого застрелил его, а затем подбежавшего к нему водителя и ещё одного военнослужащего.

После совершения преступления срочник скрылся. Однако в тот же день он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Как писал NEWS.ru, ранее СК попросил арестовать срочника, расстрелявшего военных под Воронежем.