СК попросил арестовать срочника, расстрелявшего военных под Воронежем

https://static.news.ru/photo/6b2cf87c-23f1-11eb-8b82-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Воронежский военный гарнизонный суд поступило ходатайство от следствия, в котором прописана просьба арестовать срочника, который расстрелял военных на воронежском аэродроме. Об этом журналистам сообщили представители инстанции.

20-летний Антон Макаров, служивший в 47-м отдельном смешанном авиаполку войсковой части 45117, дислоцированном на аэродроме Балтимор, напал с топором на дежурного по полку майора, который прибыл с проверкой суточного наряда. Солдат отобрал у офицера табельный пистолет ПМ с 16 патронами, из которого застрелил его, а затем подбежавшего к нему водителя и ещё одного военнослужащего.

После совершения преступления срочник скрылся. Однако в тот же день он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Макарову, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 105 и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (убийство двух и более лиц и хищение огнестрельного оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья), — цитирует РИА Новости сообщение суда.

Отмечается, что заседание по делу Макарова начнётся 11 ноября в 14:00 мск.

Как ранее передавал NEWS.ru, на трагедию в Воронежской области отреагировал глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что преступность в вооружённых силах нуждается в профилактике.