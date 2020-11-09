Медведев отреагировал на инцидент со стрельбой в части под Воронежем

https://static.news.ru/photo/1fa5df14-228d-11eb-acff-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: scrf.gov.ru

Заместитель главы Совета безопасности, бывший российский президент и премьер-министр Дмитрий Медведев высказался по поводу инцидента со стрельбой, произошедшего утром 9 ноября в военной части на территории Воронежской области. По словам политика, преступность в Вооружённых силах нуждается в профилактике.

Ранее стало известно, что 20-летний солдат Антон Макаров, служивший в 47-м отдельном смешанном авиаполку войсковой части 45117, дислоцированном на аэродроме Балтимор в Воронежской области, напал с топором на дежурного по полку майора, который прибыл с проверкой суточного наряда. Срочник отобрал у офицера табельный пистолет ПМ с 16 патронами, из которого застрелил его, а затем подбежавшего к нему водителя и ещё одного военнослужащего.

После этого Макаров скрылся, однако в скором времени он был задержан правоохранительными органами. В отношении военнослужащего возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) и ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение оружия).

Как отметил Медведев, в ВС РФ и прочих военизированных формированиях необходимо проводить профилактику преступности.

Всякие криминальные действия типа сегодняшнего это тоже доказывают, — приводит ТАСС слова замглавы Совбеза.

Как ранее передавал NEWS.ru, бывшая одноклассница Макарова рассказала, что в школе он был тихим и скрытным, никогда не лез первым в драку, но всегда давал сдачи.