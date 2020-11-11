Расстрелявший сослуживцев под Воронежем, прикрывался одним из них

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20-летний солдат-срочник Антон Макаров прикрывался ефрейтором Кожокин, когда расстреливал своих сослуживцев, а затем убил и его.

Макаров, прикрываясь [ефрейтором] Кожокиным, действуя с целью убийства двух и более лиц, в спальном помещении произвел не менее трех выстрелов в спящего [рядового] Акталиева, — заявил источник ТАСС в Воронежском гарнизонном военном суде.

Когда рядовой умер, Макаров расстрелял ефрейтора и с похищенным оружием покинул воинскую часть. До этого он разоружил майора, а затем застрелил его.

Воронежский гарнизонный военный суд арестовал Макарова на два месяца, до 8 января 2021 года. Адвокат подозреваемого в убийстве просил поместить подзащитного под домашний арест по месту проживания бабушки и дедушки в Орле.