https://static.news.ru/photo/32c2d96e-f5d2-11e9-886f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Курска погиб в результате травм, полученных после нападения на него группы молодых людей.

В редакцию Kursktv обратилась женщина, которая рассказала, что в ночь на 8 января её брата Ивана убили неизвестные. Злоумышленники нанесли прохожему неожиданный удар, в результате которого он упал и ударился головой об асфальт. После этого один из нападавших ударил в голову ещё раз.

На опубликованном РЕН ТВ видео видно, как двое мужчин набрасываются на пострадавшего и избивают его. Иван скончался через несколько часов утром в наркологическом отделении, куда его привезли, думая, что он пьян.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются полицейские.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве школьник жестоко избил учительницу. Инцидент произошёл на юго-западе столицы и попал на видео. Ученик восьмого класса решил отомстить преподавательнице за то, что она вырвала у него наушник из уха и оборвала провода.