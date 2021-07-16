Сломавший ногу при падении Ан-28 пилот будет прооперирован

Пилот самолёта Ан-28, совершившего жёсткую посадку в Томской области, будет прооперирован. Мужчина, сломавший ногу при падении воздушного судна, находится в больнице с диагнозом «травма нижних конечностей», передаёт Life.

Главный внештатный травматолог Томской области Станислав Шагиахметов рассказал, что пилот не унывает, несмотря на сложную операцию, которая ждёт его впереди. Пациента поместили в травматологическое отделение.

Операция планируется сегодня. Настроение у него хорошее, жизнерадостное, — рассказал врач.

В другом отделении — нейрохирургии — сейчас лежит ещё один госпитализированный пострадавший. В общей сложности десять человек были осмотрены медицинской бригадой. У всех диагностированы повреждения в виде лёгких черепно-мозговых травм, растяжений и ушибов.

Самолёт Ан-28 авиакомпании «СиЛА» исчез с радара через несколько минут после взлёта. На его борту находились 19 человек, в том числе дети и члены экипажа.

На поиски самолёта, который успел подать аварийный сигнал, отправились вертолёты МЧС. Отмечается, что Ан-28 сумел совершить аварийную посадку в тайге и все пассажиры выжили. Некоторые их них получили ушибы при столкновении с землёй, а пилот сломал ногу.

Ранее были названы возможные причины инцидента. Основные версии — ошибка пилота и отказ двигателя. Кроме того, самолёт мог разбиться сразу после взлёта, поскольку с радаров пропал через 10–20 минут.