Следователи могут задержать владельца турбазы на Алтае из-за гибели семьи

https://static.news.ru/photo/e6d140a2-d417-11ea-8a36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дизельный генератор мог стать причиной гибели семьи чиновника Иосифа Кременских на одной из туристических баз Алтайского края. По факту инцидента может быть задержан владелец турбазы.

Следователи намерены задержать хозяина базы, так как он санкционировал установку генераторов в помещение, — рассказал изданию Life источник в правоохранительных органах.

По его словам, семья заселилась на базу 26 июля. В тот день из-за дождя выключили свет. Чтобы как-то исправить ситуацию, было принято решение установить в помещении дизель-генераторы. Для вытяжки оставили открытую дверь. Тем не менее следователи считают, что смерть могла наступить из-за выхлопов. В настоящее время продолжается проверка.

Как писал NEWS.ru, тела четырёх человек были найдены в номере на турбазе «Глобус» возле озера Ая. Покойные проживали на турбазе несколько дней. В последнее время из номера, где обнаружили трупы, никто не выходил. Гости не реагировали на звонки. Сотрудники турбазы считали, что граждане просто хотели отдохнуть. Когда пришло время выселения, персоналу не открыли дверь. Обеспокоенные окружающие самостоятельно вскрыли помещение.

Позднее выяснилось, что четыре трупа принадлежат начальнику сектора отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления печати и массовых коммуникаций региона Иосифу Кременских и его семье. По факту обнаружения тел, в числе которых были двое детей, заведено уголовное дело по статье «Убийство».