Следовавший из Страсбурга в Париж скоростной поезд сошёл с рельсов. В результате ЧП пострадали 10 человек, в том числе машинист.
Инцидент произошёл недалеко от города Саверн утром 5 марта,
DÃ©raillement d'un TGV sur la LGV EST semble t il causÃ© par un affaissement de talus.— Juju cheminot (@Juju2Lyon)
Toutes mes pensÃ©es pour le conducteur blessÃ© ainsi que pour les voyageurs, les secours et le personnel.
pic.twitter.com/HbW40kvajU March 5, 2020
Ранее в Египте более 30 человек пострадали при сходе с рельсов состава, следовавшего из Александрии в Марсу-Матрух, писал NEWS.ru.
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