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Неизвестный сообщил о минировании самолёта, который 5 марта вылетел в Омск из столичного аэропорта Шереметьево. Об угрозе нахождения на борту воздушного судна взрывного устройства журналистам рассказал источник в экстренных службах.

Самолёт Airbus А320 из Москвы в Омск вылетел примерно в 8 часов по московскому времени. Как только борт набрал высоту, на электронную почту Шереметьева пришло анонимное сообщение. Неизвестный заявил, что...