Фото: Han Bing/Xinhua/Global Look Press

Следовавший из Страсбурга в Париж скоростной поезд сошёл с рельсов. В результате ЧП пострадали 10 человек, в том числе машинист.

Инцидент произошёл недалеко от города Саверн утром 5 марта, уточняет France Bleu. Причины случившегося выясняются.

Ранее в Египте более 30 человек пострадали при сходе с рельсов состава, следовавшего из Александрии в Марсу-Матрух, писал NEWS.ru.

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