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В Египте с воинскими почестями провели официальную церемонию прощания с бывшим президентом страны Хосни Мубараком. Политик, руководивший африканским государством с 1981 по 2011 год, умер 25 февраля.

Траурная церемония прошла в мечети имени маршала Мухаммеда Хусейна Тантави, который был министром обороны при Мубараке. Процессию возглавили президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и сыновья покойного, уточняет Reuters. В Египте...