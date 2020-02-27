36 человек получили травмы после схода поезда с рельсов в Египте. Состав следовал из Александрии в Марсу-Матрух.
В результате ЧП никто не погиб, сообщили в Министерстве транспорта страны. Ведомство сформировало комиссию, которая займётся выяснением обстоятельств произошедшего,
Ранее NEWS.ru писал, что пассажиры оказались зажаты в вагонах после схода поезда с рельсов в австралийском городе Уоллан. Состав следовал из Сиднея в Мельбурн, жертвами крушения стали два человека.
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