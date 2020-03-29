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Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства ДТП в Воронежской области, в котором погибли четыре человека, в том числе ребёнок.

Об этом «Интерфаксу» рассказали в ГУ МВД по региону. Авария произошла около 11:40 мск в Эртильском районе области на трассе Эртиль — Терновка. Столкнулись два автомобиля (УАЗ и Chevrolet Lacetti),...