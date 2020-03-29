Валентин Горбунов Валентин Горбунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о смерти экс-главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Причины не называются. По словам градоначальника, в последний год жизни он тяжело болел.

Собянин выразил соболезнования родным и близким Горбунова.

Сегодня не стало Валентина Горбунова. Он с середины 1990-х руководил Мосгоризбиркомом и внёс огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во всё уровни власти, — написал он в Twitter.

Как писал NEWS.ru, 17 марта глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов, находясь в больнице, сообщил, что уходит в отставку по состоянию здоровья.

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