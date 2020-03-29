https://static.news.ru/photo/d970b22c-71ba-11ea-9833-fa163e074e61_660.jpgВалентин ГорбуновФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о смерти экс-главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Причины не называются. По словам градоначальника, в последний год жизни он тяжело болел.
Собянин выразил соболезнования родным и близким Горбунова.
Сегодня не стало Валентина Горбунова. Он с середины 1990-х руководил Мосгоризбиркомом и внёс огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во всё уровни власти, — написал он в Twitter.