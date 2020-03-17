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Президент РФ Владимир Путин считает, что оппозиция России нужна, но в парламенте не должно быть «бардака и шоу». Он не согласился с тем, что оппозиция в стране «ручная», и напомнил о действующих четырёх парламентских партиях, у которых есть «свой взгляд на вещи».

И системная оппозиция нужна, и несистемная нужна. Но бардак нам не нужен. И шоу нам не нужно. Нам нужна серьёзная политическая деятельность, — заявил он ТАСС для проекта «20 вопросов...