Валентин Горбунов Валентин Горбунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов уйдёт в отставку по состоянию здоровья. В настоящее время он находится в больнице. Об этом 17 марта журналистам сообщил сам Горбунов.

Глава Мосгоризбиркома подчеркнул, что уже сейчас является пенсионером — ему 66 лет.

В данный момент я в больнице. Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной, — цитирует Горбунова ТАСС.

Нового председателя комиссии объявят в среду, 18 марта.

Как ранее писал NEWS.ru, депутаты иркутской думы приняли 17 марта досрочную отставку мэра Дмитрия Бердникова.

Бердников будет исполнять обязанности первого замгубернатора области. Предложение занять эту должность и стало причиной ухода с поста.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях