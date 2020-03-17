Глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов уйдёт в отставку по состоянию здоровья. В настоящее время он находится в больнице. Об этом 17 марта журналистам сообщил сам Горбунов.
Глава Мосгоризбиркома подчеркнул, что уже сейчас является пенсионером — ему 66 лет.
В данный момент я в больнице. Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной, —
цитируетГорбунова ТАСС.
Нового председателя комиссии объявят в среду, 18 марта.
Как ранее писал NEWS.ru, депутаты иркутской думы приняли 17 марта досрочную отставку мэра Дмитрия Бердникова.
Бердников будет исполнять обязанности первого замгубернатора области. Предложение занять эту должность и стало причиной ухода с поста.
Добавьте наши новости в избранные источники