https://static.news.ru/photo/d733a39a-680d-11ea-bce8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Бердников Фото: admirk.ru

Депутаты иркутской думы приняли 17 марта досрочную отставку мэра Дмитрия Бердникова.

Бердников будет исполнять обязанности первого замгубернатора области. Предложение занять эту должность и стало причиной ухода с поста. До избрания нового мэра его обязанности будет исполнять председатель гордумы Дмитрий Лужников, кресло вице-мэра займёт бывший председатель правительства Руслан Болотов, который до избрания мэра параллельно будет исполнять обязанности главы администрации, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, двое замов генпрокурора России Игоря Краснова подали рапорты об отставке. Леонид Коржинек и Юрий Гулягин уходят со своих постов в связи с выходом на пенсию. Офицеры стали первыми, кто подал рапорт об увольнении после смены руководства Генпрокуратуры.